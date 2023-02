Samstagnachmittag brannt es in einem Wohnhaus in der Heidenroder Straße von Sollstedt.

Wohnung in Sollstedter Plattenbau brennt

Sollstedt. Das Feuer war im zweiten Obergeschoss ausgebrochen, nun gilt die Wohnung vorerst als unbewohnbar.

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Samstagnachmittag zu einem Brand im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Heidenroder Straße von Sollstedt (Landkreis Nordhausen) gekommen. Die Feuerwehrleute trafen den Bewohner unverletzt vor dem Haus an, auch andere Anwohner mussten nicht evakuiert werden. Ein Sachschaden zwischen 5000 und 10.000 Euro entstand, ein Sachschaden zwischen 5000 und 10.000 Euro entstand.

Zur Ursache des Brandes konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die weiterführenden Ermittlungen am Brandort wurden durch die Kriminalpolizei Nordhausen übernommen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar, deren Mieter konnte jedoch anderweitig untergebracht werden.

