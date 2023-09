Wohnungen am Frauenberg in Nordhausen sind ans Fernwärmenetz angeschlossen

Nordhausen. Nachrüstung mit neuen Heizungen ist am Frauenberg nicht nötig. Ausbau des Netzes erfolgt weiter nördlich.

Entgegen der Darstellung in der TA vom 29. September sind die Wohnblöcke der SWG am Frauenberg bereits seit DDR-Zeiten an das Fernwärmenetz angeschlossen. Richtig ist, dass die SWG in Kooperation mit der EVN in den nächsten vier bis fünf Jahren weitere Häuser in den Bereichen Weberstraße, Hohekreuzstraße, Blödaustraße, Jahnstraße, Schillerstraße, Förstemannstraße, Morgenröthe, August-Bebel-Platz und Taschenberg an das Fernwärmenetz anschließen wird.

„Bei der Energieträgerumstellung sind wir von den Vorleistungen, Baufortschritten oder auch Bauverzögerungen der EVN, wie aktuell beim Leitungsbau am Taschenberg, abhängig, die das Fernwärmenetz in der Stadt weiter ausbaut“, sagt SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan. Alle Wohnungen in den genannten Stadtteilen werden derzeit noch mit Gasetagenheizungen oder Gasthermen beheizt. Hier gibt es keine anderen Probleme als in Einfamilienhäusern, die mit Gas beheizt werden. „Viele der Heizungen sind um die 30 Jahre alt, und wir wollen sie so schnell wie möglich außer Betrieb nehmen, da sie mit zunehmendem Alter immer wartungsintensiver werden“, so Klaan weiter.