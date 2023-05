In der Gartenstraße 9 bis 14 beginnt die Umgestaltung des Wohnumfeldes.

Wohnungsbaugenossenschaft Südharz investiert fast vier Millionen Euro in ein schöneres Bleicherode

Bleicherode. In Bleicherode läuft gerade die größte Investition der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz im Bereich Modernisierung. Wie damit eine Aufwertung der Stadt erreicht wird.

Die größte Investition der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) in wohnwerterhöhende Maßnahmen und Modernisierung in diesem Jahr wird in Bleicherode realisiert und abgeschlossen. Die Umgestaltung des Quartiers zwischen der Naumann-, der Garten- und der Angerbergstraße ist Teil des Sanierungsversprechens, das bei der Übernahme der Wohnungen abgegeben wurde.

Schon im vergangenen Jahr wurden einige Wohnungen in der Naumannstraße sowohl modernisiert als auch energetisch ertüchtigt, und sie erhielten große Balkone. Aktuell laufen die Arbeiten in der Naumannstraße 1 bis 8, die einen vergleichbaren Standard erhalten.

Auch die Gartenstraße 54 bis 57 sowie die Angerbergstraße 42/43 werden ähnlich aufgewertet. „Damit wird im gesamten Quartier die Wohnqualität enorm erhöht. Die völlige Neugestaltung des Umfeldes mit Stell- und Wäscheplätzen, einem Spielplatz sowie modernen Mülleinhausungen ergänzt das Ganze”, berichtet der WBG-Vorstand.

Die Summe aller Maßnahmen werde nicht die Wahrnehmung des Quartiers fördern, sondern die gesamte Stadt aufwerten. Für das Investitionspaket sind rund 3,9 Millionen Euro eingeplant. Die Aufträge für die Arbeiten wurden zum größten Teil an Unternehmen der Region vergeben.