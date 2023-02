Wohnungsbaugenossenschaft Südharz ruft zur Wahl auf

Nordhausen. Alle Genossenschafter können in den nächsten Monaten über die Zusammensetzung der Vertreterversammlung mitentscheiden. Sie ist das höchste Gremium des Unternehmens.

Nach fünf Jahren wird demnächst die Vertreterversammlung der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) neu gewählt. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, ist für jeweils 100 der insgesamt rund 7000 Mitglieder ein Vertreter in dem höchsten Gremium der Genossenschaft vorgesehen. Zudem werden etwa 35 Ersatzvertreter gewählt. „Sie repräsentieren die große Gemeinschaft, die in der Bundesrepublik dem Wohneigentum am nächsten kommt. Daraus ergibt sich für die Vertreterversammlung ein hohes Maß an Verantwortung für das gemeinsame Eigentum”, erläutert der WBG-Vorstand.

Bis zum 28. Februar können Wahlvorschläge eingereicht werden. Diese können nach einer Prüfung in der ersten Märzhälfte in allen WBG-Geschäftsstellen, in den Objektmanagerbüros und im Kundencenter eingesehen werden. Ab dem 14. April werden den WBG-Mitgliedern die Wahlunterlagen mit den Kandidatenvorschlägen zugestellt, die Wahl selbst ist bis zum 12. Mai möglich. Mit dem Ende der diesjährigen Vertreterversammlung am 22. Juni beginnt die Amtszeit der neu Gewählten. Zum Vertreterforum im Dezember kommen sie in der gewählten Zusammensetzung das erste Mal zusammen.