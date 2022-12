Wohnungsbaugenossenschaft Südharz verliert Studenten als Mieter

Nordhausen. Beim Vertreterforum blicken Aufsichtsrat und Vorstand auf das vergangene Jahr zurück.

Nach zweijähriger Coronapause haben Vorstand und Aufsichtsrat der Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) jüngst wieder zum Vertreterforum eingeladen. Steffen Loup, Vorstand Finanzen, berichtete über die aktuelle Lage und Probleme der Genossenschaft. Er legte den Schwerpunkt auf die Situation rund um die Kosten und die Sicherheit der Energie- und Wärmeversorgung der Wohnungsbestände. Der Vorstand verteidigte die Notwendigkeit der Verdopplung der Heizkostenvorauszahlungen durch die Genossenschaftsmitglieder ab 2023. Das gilt für die rund 4700 WBG-Wohnungen, die an zentrale Heizungssysteme beziehungsweise an ein Fernwärmenetz angeschlossen sind.

Er zog ein positives Resümee zur Einführung des digitalen Service-Portals sowie der damit verbundenen WBG-Mieter-App „Mein Südharz“. Mehr als 1000 Mitglieder haben Zugriff.

Alle für 2022 geplanten Baumaßnahmen konnten umgesetzt werden

Der Blick auf die Vermietungssituation fällt zweigeteilt aus. Wie Sven Dörmann, der Vorstand Wohnen, berichtete, wird am Ende des Jahres eine deutlich höhere Vermietungsquote verzeichnet werden als am Jahresanfang erwartet. Das lag an der Vermietung von rund 220 Wohnungen an Menschen aus der Ukraine. Anders verhält es sich bei der Entwicklung im Bereich des studentischen Wohnens.

In den Corona-Jahren 2020/21 war die Vermietung an Studenten von regelmäßig mehr als 300 Neuverträgen pro Jahr auf unter 200 eingebrochen. Auch nach Aufhebung der Einschränkungen wurde das vorherige Niveau nicht mehr erreicht. Lediglich 180 Mietverträge wurden geschlossen.

Erfreulicher sieht es bei den Baumaßnahmen aus. Alle für 2022 geplanten Wartungsarbeiten, Instandsetzungen und Modernisierungsmaßnahmen wurden abgeschlossen.