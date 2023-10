Wohnungsbauunternehmen aus Nordhausen zeigt ein Herz für Kinder

Nordhausen. Mit vielen Projekten unterstützt die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz Kindertagesstätten und Schulen. Über was sich Nachwuchs aus Nordhausen jetzt freuen kann:

Neben den nun schon zur Tradition gewordenen Kita-Projekten unterstützt die Wohnungsbaugenossenschaft Südharz (WBG) in diesem Jahr ein weiteres Projekt. „Die Bitte um Förderung wurde von der Grund- und Regelschule ‘Am Förstemannweg’ an uns herangetragen und wir haben die Wünsche der Kinder und Pädagogen sehr gern erfüllt“, erklärt WBG-Vorstand Sven Dörmann. Nun übergab Paula Kramer von der WBG 20 Fußbälle an die Schule.

Für die Schüler nahmen Sandra Kirchberg und Jennifer Zimmermann die Bälle entgegen. Das WBG-Team wünscht den Kindern viel Spaß damit. Im Rahmen der Kita-Projekte der WBG konnten in diesem Jahr bereits Projekte und Vorhaben in vielen Kindertagesstätten umgesetzt werden.