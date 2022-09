Wohnungsunternehmen ist Lesepate für Herder-Schule

Die Klasse 6.1 des Nordhäuser Herder-Gymnasiums liest in der TA. Pascal Wetzler von der SWG (hinten links) überbrachte die ersten Zeitungen an Schulleiter Andreas Trump (hinten rechts).

Nordhausen. Die Nordhäuser Lokalausgabe der Thüringer Allgemeine wird von 6. Klasse gelesen.

Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) aus Nordhausen ist TA-Lesepate des Nordhäuser Herder-Gymnasiums. Ein Jahr lang zahlt das kommunale Wohnungsunternehmen der Schule ein Abonnement der Thüringer Allgemeine. Los ging es am 1. September.

Schulleiter Andreas Trump hat sich für eine Printausgabe entschieden. „In erster Linie geht es natürlich um Lesekompetenz, aber auch um das Lesen einer richtigen Zeitung. Die Kinder schauen genug auf ihre Handys und Tabletts“, erklärt der Nordhäuser Schulleiter. Die Nordhäuser Lokalausgabe der Thüringer Allgemeine liegt nun täglich für alle Schüler in der Leseecke am Sekretariat aus und wird hoffentlich oft von den Schülern in die Hände genommen.

Sechs Jahre lang die Albert-Kuntz-Schule unterstützt

Die SWG war bis dato sechs Jahre lang TA-Lesepate der Albert-Kuntz-Grundschule. Nach einer so langen Zeit hat das Unternehmen die Schule gewechselt, um auch eine andere Bildungseinrichtung in Nordhausen unterstützen zu können.

„Wir finden es wichtig, dass junge Menschen lernen, kompetent mit Medien und Informationen umzugehen. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie einfach es ist, Fake-News und falsche Informationen zu verbreiten. Es ist deshalb wichtig, Kinder an etablierte Medien heranzuführen“, erklärt SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan das Engagement des Nordhäuser Wohnungsunternehmens.

Zeitungslesen ermögliche demokratische Teilhabe. „Denn nur wer gut informiert ist, kann sich eine eigene Meinung bilden, in Diskussionen über Gesellschaft und Politik mitreden, im beruflichen und privaten Umfeld seine Ansichten vertreten“, ist Inge Klaan überzeugt.