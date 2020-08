Wohnungsunternehmen unterstützt Kindergarten in Nordhausen

Große Freude herrscht in der Kindertagesstätte Haus Kunterbunt in Nordhausen. Der Vorstand für Finanzen der Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG), Steffen Loup, sowie die WBG-Sozialarbeiterin Juliane Feichtinger übergaben an die Kindergartenchefin Ines Neitzel symbolisch eine Projekttafel zur Kooperation mit der WBG. Die Wohnungsbaugenossenschaft unterstützt das von der Kindertagesstätte eingereichte Projekt „Grünes Gruppenzimmer“ mit einem Betrag in Höhe von 500 Euro. Mit dem Geld wird die Möblierung für das Spielen und Lernen der Kinder in der Natur gefördert.

„Wir gestalten die Region“ ist ein Motto der WBG. Diese Philosophie soll dazu beitragen, dass das Leben und Wohnen in Nordhausen und Umgebung qualitativ ansprechend ist und vor allem bleibt. Die Partnerschaft mit Kindertagesstätten, die sich in den Wohngebieten der WBG befinden, ist Teil eines neuen Förderprojektes der Genossenschaft. Sie stellt eine Erweiterung der traditionellen Unterstützung durch die WBG für gesellschaftliches, sportliches oder kulturelles Engagement in der Region dar.

„Dieses Projekt schließt sich somit nahtlos an die Aktion der WBG-Baumsprösslinge an. Wir wollen Familien damit weiter unterstützen.”, sagt Steffen Loup. 15 Kindertagesstätten wurden in den vergangenen Monaten von Sozialarbeiterin Juliane Feichtinger mit der Bitte kontaktiert, Ideen oder Projekte zu benennen, die seitens des größten Vermieters in Nordthüringen begleitet und unterstützt werden können. In diesem Jahr können sich sieben Kindergärten (drei in Nordhausen, zwei in Bleicherode und zwei in Harztor) über jeweils bis zu 500 Euro freuen.

„Es war spannend zu erfahren, welche Ideen in den Kitas entwickelt wurden. Sie reichen zum Beispiel von der Etablierung eines grünen Gruppenzimmers, über das Anschaffen einer Kinderwerkbank und die Reparatur kaputter Spielsachen bis hin zur Gestaltung eines Geländes zur Verkehrserziehung der Kleinsten”, berichtet Juliane Feichtinger. Steffen Loup ergänzt: „Das Kita-Projekt soll natürlich in den kommenden Jahren fortgeführt werden und reiht sich in die vielen anderen Aktionen und Initiativen unserer WBG ein.“