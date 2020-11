Wohnungsverkauf wegen Sanierungsstaus erwogen

Für eine Debatte über einen Immobilienverkauf der Bleicheröder Wohnungsbau GmbH (BWB) hat sich Landgemeinde-Bürgermeister und Aufsichtsratschef Frank Rostek (CDU) ausgesprochen. „Die Gesellschaft ist stabil, mehr aber nicht.“ Das Geld reiche nur für laufende Instandhaltungen, doch der Sanierungsrückstand in vielen Objekten sei „riesig“. „Teilweise haben die Häuser den morbiden Charme der 50er-Jahre.“

„Um einen lebenswerten Wohnraum zu bieten, müssen wir den Bestand aufwerten“, ist Rostek überzeugt. Positivbeispiele seien die vor Jahren erfolgten Sanierungen der Wohnblöcke am Stadtpark und in der Angerbergstraße. In letzterer müsse auch das zweite BWB-Gebäude saniert werden, Bedarf bestehe ebenso in der Friedrich-Naumann-Straße, der Karl-Liebknecht-Straße, der Wallstraße. All dies seien zentrumsnahe Wohnlagen, die auch perspektivisch gefragt seien.

Die Bleicheröder Wohnungsbau vermietet aktuell etwa 300 Wohnungen in Bleicherode und Wipperdorf. „Unsere strategische Planung sieht keinen Rückbau vor“, so Rostek auch mit Blick auf die Erweiterung der Großbäckerei Panem, die bis zu 150 weitere Jobs in der Kali-stadt mit sich bringt. „Was die demografische Entwicklung angeht, bin ich nicht so pessimistisch.“

Zwei Ausnahmen gibt es allerdings: Ein leergezogener Block in Wipperdorf soll abgerissen werden: „Wir kämpfen um Fördermittel. Ist der Bescheid da, kann es schnell gehen.“ Ebensolches favorisiert Frank Rostek auch für die Löwentorstraße 1 bis 1c, um am Zierbrunnenplatz einem ansprechenderen Gebäude Platz zu machen. In diesem Zuge, so seine Überlegungen, könnte ein direkter Weg zwischen Bleichpark und Zierbrunnenplatz geschaffen werden. Allerdings stehe hierzu noch eine Diskussion im Ortschafts- und im Landgemeinderat an.

Rostek ist überzeugt: „Schaffen wir eine lebenswerte Stadt, ziehen die Leute auch von A nach B. Und B ist Bleicherode.