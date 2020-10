Ein Gerücht wabert durch Harztor. Es betrifft den Wolf. Spaziergänger wollen ihn nahe der Ebersburg gesehen haben. Und am Rosenteich zwischen Herrmannsacker und Neustadt soll es frische Spuren eines Wolfsrisses gegeben haben.

Offiziell ist nichts. In der Unteren Naturschutzbehörde des Nordhäuser Landratsamtes ist kein aktueller Vorfall bekannt. Aber möglich sei es dennoch. Die Fachleute gehen davon aus, dass Wanderwölfe auch den Südharz durchqueren. Dabei könnten die grauen Beutegreifer durchaus zwei, drei Tage in der Region eine Pause einlegen, ehe sie weiterziehen. Heimisch geworden sei der Wolf im Südharz noch nicht.

Auch im Thüringer Umweltministerium ist kein aktueller Vorfall aus dem Kreis Nordhausen bekannt. Seit April dieses Jahres hat dort das „Kompetenzzentrum Wolf, Luchs, Biber“ die Überwachung der Populationen übernommen. Experten begutachten, bewerten und dokumentieren dabei auch alle gemeldeten Wolfs- und Luchsrisse. Seit 2014 ist der Wolf in Thüringen wieder heimisch.

„In diesen Tagen haben wir keinen Hinweis aus Harztor bekommen“, erklärt Tom Wetzling, Sprecher des Ministeriums. Unter den 45 Schadensereignissen mit Nutztieren, die bisher für 2020 in Thüringen zu Buche stehen, ist lediglich ein Vorfall aus dem Kreis Nordhausen. Im Mai sind vier Schafe in der Nähe von Herrmannsacker getötet worden. Die Untersuchung einer genetischen Probe führte vor fünf Monaten zu dem amtlichen Ergebnis: Der Wolf war’s tatsächlich.

Es gab dieses Jahr in Nordthüringen noch ein zweites Ereignis. Im Juli riss der Wolf eine Ziege in der Eichsfelder Gemeinde Sonnenstein. Darüber hinaus ist dem Ministerium kein weiterer Vorfall in der Region bekannt.

Erhalten die Mitarbeiter des Kompetenzzentrums Kenntnis von einem frischen Ereignis, beauftragen sie einen Rissgutachter. Wenn es die Situation am Fundort sinnvoll erscheinen lässt, nehmen die Fachleute genetische Proben.