Wolkramshäuser Schüler räumen auf

Wolkramshausen. Die Müllsammelaktion war sehr erfolgreich, trotz zeitweise strömenden Regens.

Global ist am 17. September „World Clean Up Day“ – lokal nahmen dies Schüler der Wolkramshäuser Regelschule zum Anlass, in dem Wipper-Ort Müll zu sammeln. 147 Kilogramm trugen sie zusammen: Zigarettenstummel, Plastikmüll, vergammelte Latten und kaputte Ziegeln. Die Umwelt habe gleich doppelt profitiert: vom Regen nach langer Trockenheit und von etwas weniger Müll in Feld und Flur, bilanzierte Claudia Schminkel von der Regelschule.

Die Aktion gehörte zum projektorientierten Lernen in den ersten zwei Schulwochen. Der Verein „Let’s Do It! Germany“ hatte kostenlose Warnwesten, Handschuhe, Müllzangen und Müllbeutel bereitgestellt.