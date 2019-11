Würdiger Rahmen für gemeinschaftliche Trauer

Es ist für niemanden ein leichter Schritt, aber trotzdem ist es bereits eine gute Tradition geworden, der zahlreichen Opfer im Straßenverkehr und anderer Unglücksfälle in einer gemeinsamen Veranstaltung zu gedenken. Die Mitlieder des Vereins Notfallseelsorge und Krisenintervention Nordthüringen hatten dazu wieder am Samstag nach Nordhausen eingeladen.

Im würdigen Rahmen der Cyriaci-Kapelle fanden sich neben dem Verein auch trauernde Angehörige, und Einsatzkräfte zusammen. In tröstlicher Gemeinschaft gedachten sie all den Menschen, die in den vergangenen zwölf Monaten ihr Leben in den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld und Kyffhäuser verloren. Die Veranstaltung wurde von tröstlichen Worten, einer getragenen musikalischen Umrahmung durch die Kreismusikschule, einer Gedenkminute und dem Entzünden von Kerzen für die Verstorbenen würdevoll begleitet.

„Wir sind hier, um jener Menschen zu gedenken, die zu früh aus dem Leben geschieden sind“, sagte Michaela Knoblauch in ihrer Rede. Die Vorsitzende des Vereins Notfallseelsorge und Krisenintervention Nordthüringen würdigte aber auch die Verdienste der Einsatzkräfte und dankte ihnen für ihre Nächstenliebe. „Ihre Anwesenheit heute, ist eine besondere Geste der Einsatzkräfte“, so Knoblauch. Gleichermaßen forderte sie Respekt für die Opfer und deren Angehörige ein, sei es bei der Berichterstattung durch die Medien oder beim Veröffentlichen von Fotos und Texten in den sozialen Medien.

Seit 1997 gibt es den Verein Notfallseelsorge und Krisenintervention Nordthüringen. Von den 24 Mitgliedern, sind 16 im Einsatz in den drei Landkreisen. Aus unterschiedlichen Berufsgruppen kommend, sind sie an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr ehrenamtlich Ansprechpartner von Trauernden und Einsatzkräften. „Auch Feuerwehrleute und Polizisten sind nicht immun gegen Leiden“, sagt Knoblauch. Die Vereinsmitglieder versuchen durch ihre Tätigkeit, Schaden zu begrenzen und Nachwirkungen abzuschwächen. „Wir akzeptieren bei allem, was geschehen ist, aber auch die Wünsche der Angehörigen. Wenn sie lieber allein sein wollen, gehen wir.“