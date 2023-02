Würdigung für eine Ex-Ortschefin aus Günzerode im Landkreis Nordhausen: Gemeinderat entscheidet über Ehrensold

Die Gemeinderäte von Werther entscheiden in ihrer Sitzung am 23. Februar, ob der ehemaligen Ortschefin von Günzerode ein Ehrensold gezahlt wird.

Günzerode. Jahrelang war Jeanette Reinhardt Ortsteilbürgermeisterin von Günzerode. Dadurch hat sie Anspruch auf den Ehrensold. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Jeanette Reinhardt als ehemalige ehrenamtliche Ortsteilbürgermeisterin von Günzerode soll einen Ehrensold erhalten. Ob ihr dieser gewährt wird, darüber entscheiden die Gemeinderäte von Werther in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Begegnungsstätte von Werther.

Die Voraussetzungen für den Ehrensold ergeben sich nach Auskunft der Gemeindeverwaltung aus dem Paragrafen 8 des Thüringer Gesetzes über kommunale Wahlbeamte (ThürKWBG). Jeanette Reinhardt habe demnach Anspruch auf einen Ehrensold, weil sie drei volle Wahlperioden im Amt war und das 60. Lebensjahr vollendet hat. Stimmt der Gemeinderat zu, erhält sie ab Januar 2023 monatlich ein Drittel der zuletzt bezogenen Aufwandsentschädigung.