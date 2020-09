Würdigung für Rekord-Schriftsteller aus Nordhausen

Der Brückenneubau vom August verbindet die Straße An der Salza mit dem Flurstück, das Rolf-Kalmuczak-Straße heißen soll.

Nordhausen. Die Stadtverwaltung will eine Straße nach „TKKG“-Erfinder Rolf -Kalmuczak benennen lassen. Dafür braucht es den Segen aus dem Stadtrat von Nordhausen.

Die Liste der Nordhäuser Straßennamen könnte ab kommender Woche durch einen Kinderbuchautoren ergänzt werden. Am Mittwoch hat der Stadtrat über die öffentliche Widmung eines Weges vom Hüpedenweg bis zur Einmündung in die Freiherr-vom-Stein-Straße – am Gelände der ehemaligen Kaffeerösterei Drei-Streif – zu befinden. Die Stadt schlägt dafür den Namen Rolf-Kalmuczak-Straße vor.