Wunderbare Vielfalt der Streuobstwiesen bei einer Wanderung durch den Südharz entdecken

Roßla. Wann und wo das Angebot für naturinteressierte Familien aus dem Südharz stattfindet und was es dabei zu beachten gilt.

Streuobstwiesen bieten nicht nur zur Blütezeit ein beeindruckendes Landschaftsbild, sondern sind auch wichtiger Lebensraum und Rückzugsgebiet für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

Bei einer Familienwanderung können Interessierte die Vielfalt auf den wunderbaren Streuobstwiesen im Südharz entdecken. Start ist am Sonntag, dem 23. April, um 14 Uhr am Wanderparkplatz am Bauerngraben, an der Straße zwischen Roßla und Agnesdorf. Die Wanderung wird von Annegret Laube, Natur- und Landschaftsführerin des Biosphärenreservates „Südharzer Karstlandschaft“ geführt. Für den zweistündigen Ausflug werden festes Schuhwerk, witterungsangepasste Kleidung und Rucksackverpflegung empfohlen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.