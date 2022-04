Wunsch nach mehr Engagement bei Nordhäuser Wirtschaftsförderung

Landrat Matthias Jendricke (rechts) und die Nordhäuser Bürgermeisterin Alexandra Rieger (beide SPD) haben sich in dieser Woche mit Andreas Krey, Geschäftsführer der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen, in Erfurt getroffen und sich zu Wirtschaftsthemen ausgetauscht.

Landrat Matthias Jendricke und die Nordhäuser Bürgermeisterin Alexandra Rieger (beide SPD) haben sich jetzt mit Andreas Krey, Geschäftsführer der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), in Erfurt getroffen.

Nach dem Austausch zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung zog Jendricke ein positives Fazit. „Mein Stil ist es, nicht nur in der eigenen Region unterwegs zu sein, sondern auf allen Ebenen auch die Anbindung in die Landeshauptstadt Erfurt zu forcieren. Und hier ist die LEG natürlich ein essenzieller Partner“, betont der Landrat.

Nicht nur im Hinblick auf das Industriegebiet Goldene Aue, sondern auch für die Bestandsunternehmen. Hier sei die LEG permanent engagiert und ein wichtiger Ansprechpartner, etwa bei geplanten Betriebserweiterungen oder zum Ausbau internationaler Kontakte.

Der Landrat hatte die Nordhäuser Bürgermeisterin zum Treffen in Erfurt eingeladen. „Alexandra Rieger sucht aktiv den Austausch mit wichtigen Partnern aus der Wirtschaft. Und dazu gehört selbstverständlich auch die LEG“, so Jendricke. In der Wirtschaftsförderung arbeite der Landkreis intensiv mit den Kommunen zusammen, dafür sei eine entsprechende personelle Ausstattung in den Verwaltungen unerlässlich. „Unternehmen brauchen verlässliche Ansprechpartner in den Verwaltungen, insbesondere in der Stadt Nordhausen. Hier wünschen wir uns aktuell ein stärkeres personelles Engagement der Stadtverwaltung“, sagt Jendricke.

Da die Wirtschaftsförderung auch mit einem Regionalmarketing einhergeht, betreibt der Landkreis Nordhausen gemeinsam mit dem Kyffhäuser- und dem Unstrut-Hainich-Kreis das Regionalmanagement Nordthüringen, um das Image der Region als attraktives Lebens-, Arbeits- und Investitionsumfeld zu profilieren.

Nach den eingeschränkten Aktivitäten in der Corona-Pandemie soll nun die Region auch bei Messen und Veranstaltungen wieder stärker präsent sein.