Wunschbaum auf Schulgelände zerstört – Parkbänke geklaut – Mehrere Einbrüche in Firma

Nordhausen/Bleicherode. Zu mehreren Einbrüchen und Vandalismus werden Zeugen gesucht. Das sind die Meldungen der Nordhäuser Polizei:

Unbekannte haben in der Zeit vom 16. Mai 15 Uhr bis 17. Mai 6.20 Uhr in Nordhausen eine Sommerlinde zerstört. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Wunschbaum auf dem Freigelände der Peterbergschule, in der Nähe des Fußballplatzes. Der etwa 2,20 Meter hohe Laubbaum sei am Stamm abgeknickt und anschließend entwendet worden. Bei dem Baum handelte es sich um eine Sachspende. Er wurde erst im Herbst 2022 gepflanzt. Zudem diente er als Wunschbaum für die Schulkinder.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Bänke im Park Hohenrode entwendet

Auf Sitzbänke hatten es Unbekannte in der Zeit zwischen dem 18. Mai 13 Uhr und dem 19. Mai 10 Uhr im Park Hohenrode abgesehen. Zwei Bänke, von denen eine die Kreissparkasse Nordhausen stiftete, wurden laut Polizei entwendet. Bei einer dritten Bank seien zudem an der Sitzfläche Holzleisten abgeschraubt und gestohlen worden.

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat geben? Wem die Bank der Kreissparkasse nach dem Diebstahl aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Mehrere Einbrüche in Firma

In Bleicherode ist ein Unternehmen in der Gewerbestraße gleich zwei Mal innerhalb eines Monats zum Ziel von Einbrechern geworden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der erste Einbruch zwischen dem 21. April 16 Uhr und dem 22. April 8 Uhr. In der Nacht vom 15. auf den 16. Mai schlugen erneut Einbrecher zwischen 19.15 Uhr und 6.45 Uhr zu. Dabei sei das Vorgehen in beiden Fällen gleich gewesen. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen werde davon ausgegangen, dass es sich um mehrere Täter handele und das Diebesgut mit mindestens einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

E-Bikes aus Garage gestohlen

Im Birkenweg in Nordhausen erbeuteten Diebe aus einer Garage zwei E-Bikes. Laut Polizei drangen sie gewaltsam in die Garage ein und stahlen anschließend eingelagerte Getränken sowie die beiden Fahrräder samt Akkus im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

