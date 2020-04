Nordhausen. Durch die Corona-Krise wird das gesellschaftliche Leben eingeschränkt. Der Sender will dagegen angehen.

Wunschkonzert bei Enno: Nordhäuser Bürgerradio startet neue Serie

Das Nordhäuser Bürgerradio Enno will das lahmgelegte Kulturleben durch das Coronavirus nun mit einem neuen Angebot erträglicher machen: Immer mittwochs ab 19.03 Uhr sendet Enno ein „Wunschkonzert“, bei dem die Hörer bestimmen, welche Künstler gespielt werden. Zur Auswahl stehen laut Sender jeweils drei Vorschläge, die auf der Webseite www.radio-enno.de und bei Facebook bekannt gibt.

Von AC/DC über Peter Gabriel, Bruce Springsteen und Max Raabe bis Frank Zappa und den Levellers reicht die Spannbreite, aus dem in den kommenden Wochen ein wenig das Konzert-Feeling transportiert werden soll. Per E-Mail an info@radio-enno.de kann mit dem Betreff „Wunschkonzert“ bis Mittwoch 12 Uhr abgestimmt werden.