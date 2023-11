Wunschzettel-Aktion für Heimkinder startet in Nordhausen

Tyler (3) und Loren (5) vom Kinder- und Jugendheim „Frohe Zukunft“ haben am Montag die selbst gebastelten Wunschzettel für den Weihnachtsmann am Wunschzettelbaum in der Filiale der Deutschen Bank in Nordhausen befestigt.

Nordhausen. Für leuchtende Kinderaugen kann jeder sorgen, der an der Wunschzettelbaum-Aktion in Nordhausen teilnimmt. Wie das funktioniert, wo der Baum steht und wie lange die Aktion noch läuft.

Wer bei den Kindern des Nordhäuser Kinder- und Jugendheims „Frohe Zukunft“ für leuchtende Augen sorgen möchte, kann sich an der alljährlichen Wunschzettelbaum-Aktion der Deutschen Bank in Nordhausen beteiligen. Wie Filialleiter Andrew Brotrück und Jeannine Lindner von der Heimleitung erklären, kann man bei der nunmehr sechsten Aktion einen der insgesamt 55 Wunschzettel vom Weihnachtsbaum in der Bankfiliale pflücken, die Tyler und Loren am Montag aufgehängt haben, das jeweilige Geschenk für etwa 25 Euro kaufen und in der Käthe-Kollwitz-Straße 1 abgeben. Unter den Wünschen sind unter anderem Badeschuhe, ein Fahrradschloss und ein Teddybär. Die Aktion läuft bis 20. Dezember. Danach werden die Geschenke übergeben.