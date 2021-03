Wurmstichig: Wer versteht diese Welt noch?

Corona macht den Förderern von Park Hohenrode einen Strich durch die Rechnung: Ihre Pläne für die Bundesgartenschau sind in weiten Teilen hinfällig. Damit nicht genug: Die Rolandstuben müssen schließen, dabei hatte die Gaststätte in der kurzen Zeit der Öffnung ausgezeichnete Hygienekonzepte. „Bei der Eröffnung eines Bubble-Tea-Ladens dagegen drängten sich die Menschen auf engstem Raum, als sei es 2010“, bemerkt unser Karikaturist Ronald Winter. Ebenso bemerkenswert: Kinderschuhe dürfen wieder verkauft werden – aber nur bis Größe 36. Durch Baumärkte darf man sich wieder hindurchschlängeln – aber nur zum Gartengelände. „Ich verstehe einfach einiges nicht mehr“, seufzt Winter – und fühlt sich mitten in einem Glücksrad-Spiel.