Wurst-Achim schreit den Bebelplatz zusammen

Mit sagenhaften bis zu 110 Dezibel preist seit Mittwoch Marktschreier Wurst-Achim seine Spezialitäten auf dem Nordhäuser August-Bebel-Platz an. Allein ist der amtierende deutsche Meister damit nicht. Neben Käse-Maik, Aal-Ole und Nudel-Anne bieten auch Knabber-Paul, Käthe-Kabeljau und Taschen-Hinnerk ihre wahnsinnigen Angebote lauthals feil. Das Spektakel ist noch bis Samstag in der Rolandstadt zu erleben. Bis Freitag ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr.