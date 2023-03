Wurst- und Whiskeyfans im Südharz aufgepasst

Birgit Eckstein, Reporterin der Thüringer Allgemeine in Nordhausen.

Wer im Internet sucht, der findet einen vollgepackten Kalender mit Feier-, Gedenk- und Aktionstagen - einige mit ernstem, andere mit kuriosem Hintergrund - die man auch in Nordhausen und Umgebung begehen könnte. Welche das am 3. März sind, verraten wir hier:

Diese Kolumne ist nichts für Vegetarier und Veganer. Dafür kommen Genussmenschen voll zu ihrem Recht. Denn heute wird in den USA den geschnittenen Wurstwaren – in Deutschland besser bekannt als Aufschnitt – gleich ein ganzer Feiertag gewidmet. Der „National Cold Cuts Day“, wie ihn die Amis nennen, gehört zu den kuriosen Feiertagen aus aller Welt.

Vielleicht hat sich der Erfinder dieses Tages an seine Kindheit erinnert, wie wohl fast jeder von uns. Ich kann mich auf jeden Fall noch gut daran erinnern, wenn es beim Einkauf beim Fleischer eine Scheibe Wurst auf die Hand gab. Auch heute sehe ich manchmal noch Verkäuferinnen an der Fleischtheke, die das immer noch praktizieren und damit so manchen Nachwuchs glücklich machen.

Wer heute keine Lust hat, dem Aufschnitt zu huldigen, den empfehle ich weitere kuriose Feiertage, die auf den 3. März fallen. Da wäre zum Beispiel der Tag des irischen Whiskey, der Tag des Artenschutzes oder der Mach-andere-glücklich-Tag. Letzterer sollte allerdings nicht einmalig praktiziert werden, sondern deutlich häufiger.