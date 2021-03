Zahl der Suchtkranken im Kreis Nordhausen leicht gestiegen

Dirk Rzepus leitet das Suchthilfezentrum der Diakonie in Nordhausen.

Frances Theres Beier

Nordhausen. Mehr als 700 Klienten mussten 2020 im Nordhäuser Suchthilfezentrum betreut werden – Hauptdiagnosen waren Abhängigkeit von Alkohol und Stimulanzien.

Die Zahl der Suchtkranken hat im vergangenen Jahr 2020 leicht zugenommen. Das geht aus dem Jahresbericht des Suchthilfezentrums der Diakonie in Nordhausen hervor. Der Leiter der Einrichtung, Dirk Rzepus, weist darauf hin, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ersichtlich ist, „inwieweit die Pandemiesituation diese Entwicklung beeinflusst hat“.

Doch die rapide gestiegene Verkaufsmenge an Spirituosen lasse die Vermutung wachsen, dass die Suchtberatungsstellen in den kommenden Jahren mit entsprechenden Auswirkungen konfrontiert werden könnten, so Rzepus. Die erhöhte psychische Belastung „für Millionen von Menschen wird ebenfalls nicht folgenlos bleiben. Das bezieht sich sowohl auf substanzbezogene Suchtstörungen wie Alkohol- und Drogenabhängigkeit, als auch auf verhaltensbezogene Suchtstörungen, wie extremer Medienkonsum und pathologisches Spielen“.

Mehr Arbeitnehmer betroffenals ALG-II-Bezieher

Umso wichtiger war es dem Team des Suchthilfezentrums, trotz der Pandemiesituation Präventionsveranstaltungen anzubieten. Knapp 500 Personen konnten durch die insgesamt 38 stattfindenden Angebote erreicht werden. Einige davon fanden digital statt.

„In Zusammenarbeit mit der Hochschule Nordhausen haben wir begonnen, digitale Präventionsprogramme zu entwickeln. Mit dem Podcast konnten wir auch ein neues Format erarbeiten“, sagt Rzepus. Über die Homepage des Zentrums sollen die Audiogespräche demnächst zur Verfügung stehen. Einige Projekte konnten, unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, in den Einrichtungen stattfinden. So auch das Medienkompetenzangebot „Max und Min@“, das bereits Schüler ab der 5. Klasse für den Medienkonsum sensibilisieren soll. „In Zeiten von Homeoffice, Distanzunterricht und minimierten Freizeitaktivitäten ist das Thema nochmals relevanter“, betont der Leiter des Zentrums.

Mehr als 700 Klienten waren es, die im vergangenen Jahr dort betreut wurden. Die meisten von ihnen abhängig von Alkohol und Stimulanzien, obwohl die Zahl der Amphetaminkonsumenten 2020 in Nordhausen zurückging. Diese Entwicklung konnte, nach Angaben im Jahresbericht, auch in anderen Suchtberatungsstellen Thüringens beobachtet werden.

20 Prozent der Patienten brechen Behandlung ab

Seit 2019 übersteigt zudem die Gruppe der suchtkranken Arbeitnehmer inklusive Freiberufler die Gruppe der Personen, die suchtkrank sind und Arbeitslosengeld II (ALG II) beziehen. Beide Gruppen bilden den größten Anteil der Klienten. Knapp 70 Prozent von ihnen sind männlich.

15 Prozent der Betroffenen, die zu Beginn der Beratung ALG II bezogen, brauchten dies nach der Suchthilfe nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Fast 40 Prozent der Patienten beendeten die Therapie regulär. 20 Prozent brachen sie vorzeitig ab. Die Pandemie habe viele an ihre psychische Belastungsgrenze geführt. Rzepus ist es dennoch wichtig, das Ziel „zufrieden abstinent“ zu sein, nicht „aus den Augen zu verlieren“ und mit seinem Team weiterhin als Stütze in den Einrichtungen zu dienen.

Neben der Beratungsstelle in Nordhausen gehören eine Wohngemeinschaft und eine Tagesstätte zum Zentrum. Dieses stellt seine Räumlichkeiten auch zehn Selbsthilfegruppen zur Verfügung.