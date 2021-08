Ein Auto fährt auf einer Landstraße vor dunklem Himmel an einem Verkehrsschild vorbei, das auf zwei Kilometer möglichen Wildwechsel hinweist. (Symbolbild)

Zahlreiche Wildunfälle in Nordthüringen - Polizei gibt Hinweise zum richtigen Verhalten

Nordthüringen. Im Norden Thüringens ist es in kurzer Zeit zu mehreren Wildunfällen gekommen. Ein Reh musste mit einem Schuss aus der Dienstwaffe erlöst werden.

Immer wieder haben es Autofahrer, vor allem in den Abend- und Morgenstunden, mit plötzlich auf die Straße springenden Tieren zu tun. Nicht immer gelingt es ihnen, ihr Auto rechtzeitig zu stoppen. So erging es laut Polizeiangaben zwischen Montag und Dienstag auch sechs Autofahrern in Nordthüringen.

In Teistungen erwischte es am Montagabend einen Audifahrer. Er kollidierte mit einer Katze. Bei einem Zusammenprall mit einem Mercedes auf der Bundesstraße 4 bei Sondershausen wurde ein Fuchs getötet. Bei Kalbsrieth mussten Polizisten ein Reh von seinem Leiden mit einem Schuss aus der Dienstwaffe erlösen, da es zuvor auf einer Landstraße von einem Nissan erfasst wurde.

Weitere Wildunfälle ereigneten sich in Haferungen und Mackenrode im Landkreis Nordhausen und in Heyerode im Unstrut Hainich Kreis. Die Autofahrer blieben alle unverletzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass vorausschauendes Fahren und erhöhtes Gefahrenbewusstsein dabei helfen, folgenschwere Wildunfälle zu vermeiden. Tiere überqueren besonders häufig in Waldabschnitten und an Feldrändern die Straßen. Daher ist es besonders am Abend und während der Morgendämmerung wichtig, den Fuß vom Gas zu nehmen und immer bremsbereit zu sein.

Wenn man ein Tier am Straßenrand sieht, abbremsen und das Fernlicht ausschalten. Hupen verscheucht das Wild in den meisten Fällen. Zudem sollte man immer beachten, dass die Wildtiere in der Regel nicht allein unterwegs sind und weitere Tiere folgen könnten.

