Zappelinis feiern in Nordhausen bunte Gala

Was 1995 „im Schoß des Nordhäuser Theaters“ entstand und damals mit nur einradfahrenden und jonglierenden 20 Kindern klein und überschaubar war, ist ein Vierteljahrhundert später zu 12 festen Trainingsgruppen mit 130 Kindern herangewachsen. Um diesen 25. Geburtstag des Kinder- und Jugendzirkus Zappelini gebührend zu feiern, proben seit Monaten Trainer und Zappelinis, wie die Hauptakteure in der Manege liebevoll bezeichnet werden, um im nächsten Monat eine faszinierende Gala aus Konfetti, Adrenalin und Seifenblasen auf die große Bühne des Theaters zu zaubern.

Besucher erwartet waghalsige Luftartistik, zum Heulen schöne Jonglage und turbulente Breakdance-Einlagen, bei der auch ehemalige Zappelinis kommen werden. Und davon hat der Junge Zirkus seit seiner Gründung viele hervorgebracht, berichtet Michael Mohr, Vorsitzender des Trägervereins „studio44“. Man habe das aber nicht gezählt, daher schätzt er die Zahl mittlerweile vierstellig. „Mittlerweile geben diese sogar ihren Kindern weiter, was sie bei uns gelernt haben“, berichtet Trainerin Steffi Böttcher. Bevor der bunte Mix die Jubiläumsshow die Zuschauer auf eine Zeitreise zu den Anfängen des Jungen Zirkus entführt, bringt der Coronavirus die Pläne ins Wanken.

Zwar halte man derzeit noch an der Premiere am 9. April fest und halte den Trainingsbetrieb aufrecht, doch stehen Sicherheit und Gesundheit an erster Stelle, so Michael Mohr, Vorsitzender des Trägervereins „studio44“ am Freitag in einer Pressekonferenz. Daher müsse man mit allem rechnen, so auch mit einer Absage der geplanten Jubiläumsshow, wofür Mohr bereits jetzt um Verständnis bittet.

Jedoch glauben die Zappelinis an den „Zirkusgott“ und sind optimistisch gestimmt. „Auf gar keinen Fall wollen wir auf die Show verzichten“, so Michael Mohr und stellt das Zappelini-Zelt im Sommer als mögliche Alternative in Aussicht, das dann wieder im Altendorf, gleich neben der Rothleimmühle, aufgestellt sein wird, um in die fünfte Zeltsaison zu starten.