Südharz. Das Harzer Krimifestival gastiert erstmals auch in Walkenried und bietet Autoren aus fünf Nationen.

Zehn Jahre Mordharz: Fitzek kommt zu Krimi-Festival nach Wernigerode

Sebastian Fitzek wird bei Mordsharz lesen. Kaum war die Zusage des wohl bekanntesten deutschen Thrillerautors offiziell, waren die Karten für die Lesung in Wernigerode auch schon nahezu ausverkauft, teilen die Organisatoren mit.

Dabei ist Fitzek längst nicht der einzige große Name, mit dem das Krimifestival aufwartet: Zum Zehnjährigen lassen es die Organisatoren in Wernigerode, Goslar, Nordhausen und erstmals auch in Walkenried nach eigener Aussage krachen, Autoren aus fünf Nationen werden aus ihren Bestsellern lesen.

Die Eröffnungsgala findet am Mittwoch, 16. September, im fürstlichen Marstall in Wernigerode statt, wo ab 15 Uhr Autor Christoph Dittert und Geräuschemacher Jörg Klinkenberg „Die drei ??? und die schweigende Grotte“ zum Leben erwecken. 20 Uhr packt dann Sebastian Fitzek „Das Geschenk“ aus und im Anschluss wird der diesjährige Gewinner des Harzer Hammers vorgestellt.

Am 17. September geht es 18 Uhr in der Kaiserpfalz in Goslar mit Tatjana Kruse humorvoll los. Um 19.30 Uhr stellt der dänische Bestsellerautor Jens Henrik Jensen seinen Thriller „Oxen – Lupus“ vor.

Und um 21 Uhr wird es vermutlich wieder eher komisch, wenn Klaus-Peter Wolf begleitet von Bettina Göschl aus dem Buch „Rupert undercover – Ostfriesische Mission“ lesen wird.

Im Tabakspeicher in Nordhausen geben sich am Freitag, 18. September, um 18 Uhr die „Stillen Hunde“ aus Göttingen die Ehre. Was genau sie vorbereiten, bleibt vorerst jedoch geheim. Um 19.30 sollte Yrsa Sigurdardotir aus Island eingeflogen sein, die mit Dietmar Wunder ihren Thriller „Abgrund“ liest. Den Abschluss um 21 Uhr macht Arne Dahl mit seinem neuen Krimi „Vier durch vier“, dem Schauspieler Peter Lontzek seine Stimme gibt.

Der 19. September im Kloster Walkenried steht im Zeichen dreier Bestsellerautoren aus Österreich. Um 18 Uhr wird es mit Alex Beer und „Das schwarze Band“ historisch, denn der Krimi spielt im Wien des Jahres 1921. Um 19.30 Uhr schickt Andreas Gruber in „Knochennadel“ seinen Wiener Kommissar nach Paris. Und 21 Uhr liest Bernhard Aichner aus dem Thriller „Der Fund“.

Tickets gibt es unter www.mordsharz-festival.com.