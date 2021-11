Christusdorn: Andreas Schwarze, Superintendent im evangelischen Kirchenkreis Südharz

Am Sonntag wird das erste Licht am Adventskranz angezündet. Zaghaft flackert es. So, als traute es sich noch nicht so richtig aufzuleuchten. Dabei brauchen wir das Licht und die Lichterzeit der kommenden Adventstage in diesem Jahr wieder so deutlich. In alle Unsicherheit dieser Tage leuchten die kleinen und großen Lichter mit ihrem Hoffnungsschimmer.

Advent heißt Ankunft und die Adventszeit ist die Vorbereitungszeit für das kommende Weihnachtsfest. Dann, wenn wir nach vier Kerzen am Adventskranz und ein paar Tagen dazu an der Krippe angekommen sind, feiern wir am Heiligen Abend die Geburt Jesu Christi. Das ist mehr als eine Geburtstagsparty. So wie Weihnachten mehr ist als ein Geburtstagsfest, so ist die Adventszeit mehr als nur die Zeit der Vorbereitung auf Geschenke und Besuch. Hoffentlich gibt es diese auch. Darauf freue ich mich schon. Noch größer ist meine Freude darüber, dass ich mit allem, was dieses Jahr und mein Leben ausmacht, zu Gott und an die Krippe des Jesuskindes bedingungslos kommen kann. Alle Welt ist dazu eingeladen.

Noch ist es aber nicht so weit. Mit dem ersten Advent stehen wir am Anfang des Weihnachtsweges. Die vier Wochen im Advent sind anders als der Alltag sonst. Ich halte im Alltagstrott der sonst immer gleichen Wochenabläufe öfter inne und mache an verschiedenen Stationen öfter Pause. Der Adventsschmuck zu Hause und an anderen Orten zeigt mir: Jetzt ist eine besondere Zeit.

Ich freue mich über jeden Stern, das Drehen der Pyramiden, die Lichterketten und Schwibbögen. Ihre kleinen und großen Lichter vertreiben die Unsicherheit. Sie leuchten uns den Weg zum kommenden Weihnachtsfest in gut vier Wochen. Kommen Sie behütet und wohlbehalten durch den Advent.