Der Kindertreff im Regenbogenhaus in Nordhausen-Ost hat viele Angebote in den Herbstferien.

Nordhausen. Der Kindertreff Katzmaus in der Oststadt wartet mit vielen Angeboten in den Herbstferien auf.

Zeitungsmarathon und Luftballon-Erdumkreisung in Nordhausen

Der Kindertreff Katzmaus im Regenbogenhaus wartet in den Herbstferien mit einem abwechslungsreichen Programm auf, und zwar jeweils zwischen 13 und 17 Uhr.

Am 19. Oktober kann jeder seinen eigenen Kalender für 2021 gestalten: mit Scherenschnitten, Mandalas und Pinseldrucken. Am 21. Oktober stehen für die Kalender Blumendruck, Enkaustik, Poster und eigene Fotos zur Auswahl, wobei letztere mitzubringen sind. Am 23. Oktober können interessierte Kinder lernen, wie man Waschpulver aus Kastanien und Duft-Seife herstellt.

Am 26. Oktober näht Martina mit den Kindern Taschen aus buntem Stoff. Am 28. Oktober werden Halterungen fürs Handy gebastelt. Am 30. Oktober ist ein Sport- und Spielnachmittag geplant. Wäscheklammerklau, ein Wettkampf mit Verkleidung, eine Luftballon-Erdumkreisung, ein Zeitungsmarathon sowie Entspannung mit Musik gehören zum bunten Programm.

„Bei gutem Wetter gehen wir nach den Basteleien in den Garten, beispielsweise zum Racer fahren. Ansonsten gibt es im Turnraum genügend Möglichkeiten zur aktiven Bewegung mit Bällen, Rollrädern und Reifen“, freut sich Kindertreff-Leiterin Sabine Jacobi auf die Ferienzeit. Wer dabei sein will, sollte sich anmelden, weil wegen der coronabedingten Kontaktreduzierung feste Gruppe gebildet werden.

Anmeldungen telefonisch unter 03631 / 470 92 93 oder via E-Mail: kindertreff@nordhausen.de