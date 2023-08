Zeitzeugin berichtet: Erinnerungen an den Nationalsozialismus im Südharz

Ellrich. Die Stiftung Naturschutz Thüringen lädt zu einer Veranstaltung zum Thema Nationalsozialismus in den Kreis Nordhausen ein. Dabei hält unter anderem der Direktor der KZ-Gedenkstätte Buchenwald einen Vortrag.

In der Hospitalkirche Sankt Spiritus in Ellrich sollen am Donnerstag, 17. August, zwei kostenfreie Veranstaltungen zum Thema Nationalsozialismus stattfinden, berichtet die Stiftung Naturschutz Thüringen. Von 13 bis 14 Uhr hält Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, einen Vortrag über das KZ-Außenlager Ellrich-Juliushütte. Darin wird er auch die verschiedenen Ost- und Westperspektiven auf das ehemalige Lager im Zeitraum von 1945 bis 1989 erläutern. Von 14 bis 15 Uhr spricht die 90-jährige Zeitzeugin Inge Eisenächer über ihr Leben während des Nationalsozialismus und Kontakte mit Häftlingen. Auch soll sie das Engagement für den Erhalt des Ellricher Gedenkorts thematisieren.