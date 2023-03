Zementwerk Deuna im Eichsfeld ermöglicht Einblick in die Produktion

Deuna. Meist bleiben die Tore großer Betriebe für Fremde geschlossen. Eine Eichsfelder Firma macht jetzt eine Ausnahme. Wer einen Einblick bekommen will, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen:

In der Reihe „Urania öffnet Türen“ werden am Dienstag, 4. April, um 12 Uhr die Türen des Zementwerkes Deuna geöffnet. Die Anfahrt erfolgt individuell. Treffpunkt ist am Haupteingang. Für den Transport im großflächigen Betriebsgelände stellt die Firma einen Bus zur Verfügung. Der Werkleiter wird die Teilnehmer durch die Industrieanlage führen. Interessenten melden sich bitte bei der Urania, telefonisch unter: 03605 / 546 151 oder per Mail an urania@urania-eichsfeld.de, an.