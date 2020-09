Zeugen gesucht: Gedenkstein in Ellrich beschädigt

Eine Passantin meldete der Polizei in Nordhausen am Mittwochnachmittag Beschädigungen am Gedenkstein Todesmarsch am Wolfsgraben. Unbekannte hatten zwei Betonabdeckungen entfernt und weggeworfen. Zudem konnten die Polizeibeamten massive Verunreinigungen am Gedenkstein feststellen.

Wann genau die Beschädigungen entstanden sind, sei bislang noch unklar. Es werden derzeit Jugendliche vermutet, die sich regelmäßig am Gedenkstein aufhalten.

Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 03631/960 mitzuteilen.

