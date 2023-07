Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall bei Simson-Treffen in Harzungen

Harzungen. Ein 73-jähriger Mopedfahrer wurde abgedrängt, kollidierte mit der Schutzplanke und kam anschließend zu Fall.

Während der Ausfahrt im Rahmen des Simson-Treffens in Harzungen am gestrigen Samstag, kam es auf der Kreisstraße 37 zwischen den Ortslagen Steigerthal und Buchholz zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Mopedfahrer. In einer Rechtskurve befuhren der 73-jährige Fahrer einer Simson "SR50" sowie ein bisher unbekannter Fahrer einer 125er "MZ ETZ" nebeneinander die linke Fahrspur, da aufgrund einer dortigen Baustelle die Fahrbahn verengt wurde.

Den bisherigen Ermittlungen nach wurde der 73-Jährige aufgrund der Fahrweise des unbekannten Fahrers nach links abgedrängt, kollidierte mit der Schutzplanke, kam anschließend zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. An seinem Moped entstand Sachschaden. Der Fahrer der "MZ ETZ" setzte seine Fahrt derweil fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Rufnummer 03631 960 zu melden. Aktenzeichen: 0196353/2023

