Zeugenhinweis führt in Nordhausen zu Verkehrskontrolle mit weitreichenden Folgen

Nordhausen. Bei einer Verkehrskontrolle in Nordhausen traf die Polizei auf einen 24-Jährigen nach dem gefahndet wurde.

Am Montagnachmittag meldet ein Zeuge der Polizei in Nordhausen ein Fahrzeug, welches auf der Landstraße von Wipperdorf nach Nordhausen unterwegs sei. Demnach soll auf der Rücksitzbank eine Person mit einem nicht angeschnallten Kind auf dem Schoss sitzen. In Nordhausen wurde das Fahrzeug von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem 24-jährigen Fahrer gefahndet wird. Es bestand demnach der Verdacht, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten Mängel am Fahrzeug festgestellt werden. Das Kind war laut Angaben der Polizei tatsächlich nicht angeschnallt. Ein weiterer Fahrzeuginsasse hatte keinen Sicherheitsgurt getragen und musste ein Verwarngeld zahlen.

