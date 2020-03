Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zollamt überprüft Shisha-Bar in Nordhausen

Das Hauptzollamt Erfurt hat mit Einsatzkräften der Landespolizeiinspektion Nordhausen am Mittwochabend in Nordhausen in einer Shisha-Bar in der Arnoldstraße eine Kontrolle durchgeführt. Das bestätigte Holger Giersberg, Sprecher vom Erfurter Hauptzollamt, auf Nachfrage. Bei dieser routinemäßigen Kontrolle sei überprüft worden, ob der in Shisha-Bars verwendete Tabak auch ordnungsgemäß versteuert ist. Diese Überprüfung fand nach Auskunft des Sprechers nicht nur in Nordhausen statt. „Wir waren auch in Shisha-Bars in Mühlhausen und in Heiligenstadt im Einsatz“, so Holger Giersberg weiter. Der Einsatz habe sich gelohnt: „Wir fanden fünf Kilo unversteuerten Tabak.“

Die Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Nordhausen konnten laut Pressesprecherin Vanessa Lundershausen keine Verstöße feststellen.