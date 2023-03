Die Zorge-Brücke in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Nordhausen muss instandgesetzt werden.

Zorge-Brücke in Nordhausen wird ab Montag saniert

Nordhausen. Auf die Nordhäuser Autofahrer kommt einiges zu. Mindestens bis Oktober dieses Jahres muss eine wichtige Straße im Stadtgebiet voll gesperrt werden.

Die Brücke in der Gerhart-Hauptmann-Straße wird saniert. Am Montag geht es los. Das heißt: Bis Oktober dieses Jahres ist die Brücke voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Bochumer- und Freiherr-vom-Stein-Straße sowie über die Grimmelallee umgeleitet. Die Fußgänger können über die Brücke am Badehaus ausweichen.

Die Brückenkonstruktion besteht aus vorgespannten Fertigteilen, die auf zwei Widerlagern und einem Mittelpfeiler aufgelagert sind. Der Überbau wird entfernt. Die Spannbeton-Elemente bleiben bestehen.

Erneuert werden der Straßenbelag, die Abdichtung, die Entwässerung, der Fuß- und Radweg, die Markierung sowie die Aufteilung der Fahrbahn. Die Fußwege werden künftig breiter. Auch die Querung wird erneuert. Der Radverkehr wird beidseitig auf dem Geh- und Radweg geführt. Die Anbindebereiche vor und hinter der Brücke werden ausgebaut, die Gehwegbreiten angepasst.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf rund 1,2 Millionen Euro. Davon sind 877.500 Euro Fördermittel des Landes und 330.000 Euro Eigenmittel der Stadt. Die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke sind zwingend notwendig, um die tragenden Spannbeton-Elemente erhalten zu können und so den Fortbestand der Brücke zu sichern.