Zu Hause schmeckts besser

Marco Kneise über die Essensauswahl in der Schule.

Das mit dem Schulessen ist so eine Sache. Denn eigentlich kann man als Eltern da nicht mitreden.

Nicht nur, dass die eigene Schulzeit viel zu lange her ist, auch hatten wir in den bisher drei Schuljahren, die unser Sohn in nicht einmal mehr zwei Wochen hinter sich hat, nicht einmal die Gelegenheit, dieses zu begutachten.

Man bestellt es im Internet quasi im Blindflug, indem man eines von zwei Essen auswählt. Doch die Mischung macht es nicht einfach. Meistens sucht man eh das falsche aus. Also vergisst man beim nächsten Mal nicht, den Nachwuchs über seine Vorlieben zu konsultieren. Schließlich will man die 3,20 Euro pro Essen nicht umsonst bezahlt haben.

Schmecken soll nicht alles, wie ich erfahren habe. Daher trifft man stets die gleiche Auswahl, Monat für Monat. Selten überrascht der Anbieter mit neuen Speisen. Gesundes Essen, wie es in der Schule anhand der Ernährungspyramide gelehrt wird, hält sich in Grenzen.

Gut, dass der Sohn wenigstens zugibt, dass es zu Hause besser schmeckt. Da fühlt man sich beim Kochen umso motivierter.