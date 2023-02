Zu heiß gekochte Rippchen lösen Feuerwehreinsatz in Nordhausen aus

Nordhausen. Das Mittagessen in einem Topf hat in Nordhausen so viel Rauch entwickelt, dass die Feuerwehr ausrückte.

Ein Mittagessen hat am Dienstag einen Einsatz von Polizei und Berufsfeuerwehr in Nordhausen ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde sie in die Neanderstraße gerufen.

Schnell habe sich herausgestellt, dass der zubereitete Gaumenschmaus in einer Wohnung Auslöser des Einsatzes war. Die Rippchen im Topf waren übergar, sodass sie Rauch entwickelten, der dafür sorgte, dass es aussah, als ob es brennen würde. Zu Sach- und Personenschäden kam es nach Angaben der Polizei nicht.

