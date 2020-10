Zukunft der Straßenbahn in Nordhausen und des Gipskarsts debattiert

Kommunalpolitik von der Zukunft der Nordhäuser Straßenbahn bis hin zum Gipsabbau und dem Tourismus stand auf der Tagesordnung des jüngsten Nordhäuser CDU-Stammtischs.

Mangelnde Informationen sorgen beim Thema Gips für Unsicherheit in den Ortsteilen, heißt es vom Nordhäuser CDU-Ortsverein in einer Pressemitteilung. „Gerade in den Nordhäuser Ortsteilen ist die Verunsicherung groß, dass der Abbau unkontrolliert weitergeht“, meinte die langjährige frühere Steigerthaler Ortsbürgermeisterin Karin Busch. Keineswegs gehe es um ein prinzipielles Nein zum Abbau. Doch sei dessen Kontrolle wichtig. In der Kommunalpolitik sei keine Strategie erkennbar, welchen Weg man bei diesem Thema einschlage, welche nächsten Schritte anstünden und ob diese konzertiert seien, kritisierte Karin Busch.

Meist diskutiertes Thema war die Zukunft von Bus und Bahn in Nordhausen vor dem Hintergrund eines möglichen Trägerwechsels. Weil das eine weitreichende Entscheidung sei, habe der Stadtrat nachdrücklich auf ein Spitzengespräch mit einem elementaren Informationsaustausch zwischen Oberbürgermeister und Landrat hingewirkt, so CDU-Stadtrat Steffen Iffland. „Ich persönlich bin optimistisch, dass unser Appell beim Oberbürgermeister inzwischen ein Umdenken ausgelöst hat.“

Als „vertane Chance“ und „falsches Signal nach Erfurt“ brandmarkte Iffland die Entscheidung von Stadtchef Kai Buchmann (parteilos), eine mögliche kostenlose ÖPNV-Nutzung oder eine gegen ein pauschales Entgelt nicht einmal prüfen lassen zu wollen.

Geschlossen wurde der Stammtisch-Abend mit den Themen Altstadt und Tourismus. Mit dem historischen Viertel habe man einen kleinen Schatz, sagte einer der Gäste. Es fehle aber eine neue Diskussion um die Verkehrsführung dort. Überlegenswert sei, ob eine Sperrung der Altstadt für den Durchgangsverkehr ab einer bestimmten Uhrzeit die Attraktivität zum Beispiel für auswärtige Besucher erhöht oder nicht. Nicht zuletzt wurde erneut auf den Mangel an ausgewiesenen Wohnmobil-Stellplätzen hingewiesen.