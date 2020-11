Wie soll die Landgemeinde Bleicherode in Zukunft aussehen? Wo soll Platz sein für neue Wohnhäuser, für Gewerbegebiete? Solche Fragen beantwortet ein Flächennutzungsplan. Nur fehlt der 2019 gegründeten Landgemeinde – der mit 108 Quadratkilometern größten im Südharz – ein solcher nach wie vor.

„Damit wir in den nächsten fünf, sechs Jahren keine planlose Zeit haben, arbeiten wir in einem ersten Schritt an einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept“, erklärt Bürgermeister Frank Rostek (CDU). Das Papier zu erarbeiten, oblag in den vergangenen Monaten der Landesentwicklungsgesellschaft.

Die 14 Ortschaften hatten Wünsche geäußert. Demnach sollte es optimalerweise in der Stadt Bleicherode drei neue Wohngebiete geben, Nohra und drei andere Orte streben ebensolche Flächenausweisungen an. In puncto Gewerbegebieten seien die Verhandlungen „schwierig“, weist Rostek auf die Notwendigkeit des Erwerbs von Privatflächen hin.

Zu den maßgeblichen Kriterien bei der Frage von zusätzlichen Flächeninanspruchnahmen gehören die demografische Entwicklung ebenso wie die aktuelle Leerstandsquote. Mit Blick auf die Situation in der Bleicheröder Altstadt sieht Rostek in letzterer Hinsicht noch „einige Klinken zu putzen“.

Spätestens Ende 2021 soll das Integrierte Stadtentwicklungskonzept beschlossen werden. Im Januar soll den Ortschaftsbürgermeistern ein erster Entwurf vorgestellt werden, anschließend beginnt die Bürgerbeteiligung mit mehreren Workshops.

Infolge der Landgemeindegründung hatte dessen Kommunalparlament am Donnerstagabend einen Beschluss zum Energiesektor einstimmig gefasst: Als selbstständige Orte hatten sich Etzelsrode, Friedrichsthal, Kleinbodungen und Kraja vor Jahren entschieden, Aktionär bei der Kommunalen Energie Beteiligungs Gesellschaft (KEBT) zu werden. Ihre 540 Aktien werden nun in den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen eingebracht, in dem Bleicherode, Hainrode, Nohra, Wipperdorf und Wolkramshausen bereits Mitgliedsrechte besaßen. Deren Zahl steigt damit auf 21.251. Pro Mitgliedsrecht gibt es aktuell eine Dividende von 4,25 Euro – genau wie bei den KEBT-Aktien.