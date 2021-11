Zulieferer von drei Männern angegriffen und getreten - Verletzter in Hinterhof entdeckt

Nordhausen. Die Nordhäuser Polizei meldet einen Überfall auf einen Zulieferer, einen Verletzten, der nichts sagen will, und einen Lärm-Einsatz.

Mysteriös: Verletzter in Hinterhof entdeckt

Montagabend kurz vor 19 Uhr entdeckte in Nordhausen eine Zeugin auf dem Hinterhof eines Ärztehauses in der Stolberger Straße einen verletzten Mann. Der betrunkene, polizeibekannte Mann musste im Krankenhaus versorgt werden. Wer den Mann verletzt oder was sich genau ereignet hat, ist noch völlig unklar. Der Mann äußerte sich bislang nicht zum Geschehen. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die am Montag gegen 18 Uhr, im Bereich der Stolberger Straße, eine Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei, die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen hat, in Nordhausen unter 0361/960, entgegen.

Zulieferer von drei Männern angegriffen und getreten

Montagabend gegen 19.50 Uhr wollte ein 49-jähriger Kraftfahrer mit seinem Lkw einen Lebensmittelmarkt in der Bochumer Straße in Nordhausen beliefern. Er stellte sein Fahrzeug an der Laderampe ab und öffnete die Bordwand. In dieser Zeit öffnete ein unbekannter Mann das Fahrerhaus und schaute sich darin um. Als der Fahrer den Unbekannten auf sein Handeln ansprach, soll dieser sich auf ihn gestürzt und angegriffen haben. Es folgte ein Gerangel, in das zwei weitere Täter eingriffen und auf ihr Opfer eintraten und einschlugen.

Erst als ein Zeuge sich bemerkbar gemacht hatte, ließen die drei Männer von dem 49-Jährigen ab und rannten in Richtung Rewe-Markt. Die Männer im Alter von 20-25 Jahren sprachen kein Deutsch und waren dunkelhäutig. Einer der Täter trug eine Kapuzenjacke mit einem Fellkragen. Bei der Suche entdeckten Polizisten einen Rucksack mit offensichtlichen Diebesgut und weiteren Hinweisen zum Eigentümer. Ob es sich um einen der Täter handelt, muss geklärt werden. Die Tatverdächtigen konnten entkommen. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Tatgeschehen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Lärm-Einsatz

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag in die Conrad-Fromann-Straße in Nordhausen ausrücken. Anwohner hatten sich über Lärm in einer Wohnung beschwert und die Polizei verständigt. Der Wohnungsinhaber war als Alkoholiker bekannt und man sorgte sich über einen möglicherweise hilflosen Zustand des Mannes in seiner Wohnung. Über die Feuerwehr gelangten die Rettungskräfte und Polizisten in die vier Wände des 57-Jährigen. Der schlief tief und fest und hatte lediglich die Musik zu laut an. Er konnte in seiner Wohnung bleiben, die Rettungskräfte rückten ab.

