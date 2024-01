Zum Knutfest fliegen im Kreis Nordhausen die Bäume

Niedersachswerfen Gaudi-Wettbewerb soll in den Südharz locken. Veranstalter suchen im Kreis Nordhausen den besten Weihnachtsbaumweitwerfer.

Zum vierten Mal feiert der Sportverein Hannovera das Knutfest in Niedersachswerfen. Am Sonnabend, 20. Januar, steigt die Party ab 17 Uhr auf dem Sportplatz. Die Beteiligten möchten mit allen kleinen und großen Gästen einen gemütlichen Winterabend bei warmen Getränken und Speisen verbringen. Ab 17.30 Uhr fliegen die Bäume. Die besten Weihnachtsbaumweitwerfer werden ermittelt. Anmeldungen für den Wettbewerb werden vor Ort entgegengenommen. Für das wärmende Weihnachtsbaumfeuer können abgeschmückte Bäume am Gebäude des SV Hannovera abgelegt oder am Tag des Festes mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Sämtliche Einnahmen kommen der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins zugute.