Zur Burgweihnacht im Kreis Nordhausen kommen auch der Nikolaus und die Wichtel

Herrmannsacker. Ein Südharzer Ausflugstipp für den zweiten Advent: Der Verein für lebendiges Mittelalter veranstaltet auf der Ebersburg seine traditionelle kleine Burgweihnacht. Einige Überraschungen sind geplant.

Die Tage werden immer kürzer, das Jahr auch. „Und wir sind noch immer stramm am Arbeiten“, berichtet Hannelore Müller vom Verein für lebendiges Mittelalter. Die Sanierung der Ebersburg lasse jetzt schon gut erahnen, wie das Gelände aussehen wird, wenn die Arbeiten fertig sind.

Einen besonderen Höhepunkt hält der Dezember bereit: die kleine Burgweihnacht auf der Ebersburg. Der Wunschzettelbriefkasten hängt bereits an seinem Platz. Die Vorbereitungen für den Nachmittag am zweiten Advent laufen auch schon. Am Sonntag, 10. Dezember, veranstaltet der Verein seine Burgweihnacht von 14 bis 18 Uhr.

Die Besucher dürfen sich auf Gegrilltes, Kaffee, Glühwein, Punsch, leckere Lebkuchen und weihnachtliches Gebäck freuen. Gegen 15 Uhr ist der Stollenanschnitt. Die Kinder dürfen einen Weihnachtsbaum schmücken. Wenn es dunkel wird, so gegen 16.30 Uhr, kommen die Wichtel aus dem Wald und holen die Wunschzettel ab. Um 17 Uhr bringt der Nikolaus Geschenke.

„Da wir hoffen, weiterhin Sanierungen durchführen lassen zu können“, erklärt Hannelore Müller, „brauchen wir finanzielle Mittel.“ Der Eintritt zur Burgweihnacht ist frei. Aber der Verein bittet um Spenden. Der Erlös des Tages kommt der weiteren Burg-Pflege zugute.