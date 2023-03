Zusätzliches Geld für Nordhäuser Klimaschutz

Nordhausen. Der Stadtrat muss noch über die konkrete Verwendung der Mittel entscheiden. Ideen dafür gibt es bereits im Rathaus.

Knapp 97.400 Euro hat die Stadt Nordhausen aus dem Sonderlastenausgleich für Klimaschutz vom Land Thüringen bekommen. Dies geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Grünen im Stadtrat hervor.

Das Geld darf für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen verwendet werden. Welche entscheidet der Stadtrat. Die Verwaltung will dem Gremium Mitte April einen Beschluss zur Abstimmung vorlegen, wonach das Ende Dezember bewilligte Geld in die Grundschule Niedersalza und den Kindergarten „Kleine Strolche“ in Nordhausen-Nord fließen soll. Beide Gebäude sollen ohnehin energetisch saniert werden. Vor den eigentlichen Bauarbeiten an Fassade, Fenstern und Dach muss ein Energie-Effizienz-Experte eingebunden werden – andernfalls dürften keine Fördermittel fließen. Die Stadt muss hierfür auf externe Expertise zurückgreifen, da der eigene Klimaschutzbeauftragte nicht die entsprechende Zusatzqualifikation besitzt.

Im Haushaltsentwurf sind die Grundschule Niedersalza und der Kindergarten in Nord neben Theater und Wallrothstraße die Investitionsschwerpunkte dieses Jahr. Für den Kindergarten beispielsweise sind nach jetzigem Stand 2,3 Millionen Euro eingeplant.