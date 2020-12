Glücklicherweise keine Verletzten gab es bei einem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Heringen ereignete. Der 30-jährige Fahrer eines Skoda setzte im Bereich einer Kurve in der Bahnhofstraße rückwärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem herannahenden Skoda eines 53-Jährigen, wie die Polizei berichtet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.