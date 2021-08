Zusammenstoß mit drei Verletzten nahe Kinderode

Nohra. Riskantes Überholen führt zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten im Landkreis Nordhausen.

Zwischen Nohra und Wipperdorf hat sich am Abzweig Kinderode ein Unfall ereignet, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden. Laut Polizei folgte eine ortsunkundige Autofahrerin den Vorgaben ihres Navigationsgerätes. Zunächst habe sie am ersten Abzweig nach Kinderode abbiegen wollen, tat es dann aber erst am zweiten. Eine nachfolgende Fahrerin (61) habe den VW Passat überholt, als der nun tatsächlich abgebogen sei, und sei ihm in die Seite geprallt.

Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Die drei Leichtverletzten seien ins Krankenhaus gekommen. Der Unfall wurde am Sonntag durch die Polizei gemeldet, passierte aber am Freitag, gegen 15.30 Uhr.