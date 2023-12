Zwei Autos prallen bei Nohra zusammen

Nohra Ein 18-Jähriger übersieht das Vorfahrtsschild und verursacht so einen Unfall.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagabend auf der L1034 in der Ortschaft Nohra (Landkreis Nordhausen) gekommen.

Gegen 21:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger VW Golf Fahrer die K26 von Kleinwenden her kommend in Fahrtrichtung Nohra. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah er in Nohra das für ihn geltende Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ und prallte im Kreuzungsbereich mit dem Skoda einer 33-jährigen Vorfahrtberechtigten zusammen. Der Golf prallte in die Fahrertür des Skodas. Durch den seitlichen Aufprall wurde der Skoda von der Straße geschleudert. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem großen Stein. Im Anschluss durchbrach der Skoda einen Gartenzaun und kam im Garten zum Stehen. Der Rettungsdienst musste insgesamt fünf Personen behandeln.

Während die Insassen des VW Golfs augenscheinlich unverletzt blieben, wurde die Skoda Fahrerin bei dem Unfall nach ersten Informationen leicht verletzt.

Alle Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Abklärung in das Südharz Krankenhaus gebracht.

Der geschätzte Sachschaden wird mit rund 30.000 Euro beziffert.

Im Einsatz waren neben drei Rettungswagen und dem Notarzt auch die Feuerwehren aus Nohra, Wollersleben und Mörbach.