Zwei Bushaltestellen müssen im Kreis Nordhausen ersetzt werden

Appenrode. Wie sich die Bauarbeiten in Appenrode auf eine Regionalbuslinie der Nordhäuser Verkehrsbetriebe auswirken.

Aufgrund von Bauarbeiten in Appenrode kommt es ab Mittwoch, 26. April, bis zum 10. Mai auf der Regionalbuslinie 24 zu Einschränkungen, kündigen die Nordhäuser Verkehrsbetriebe an. „Die Haltestellen in Appenrode können in beiden Richtungen nicht bedient werden“, erklärt Marco Weißkopf, stellvertretender Verkehrsmeister. In Richtung Ellrich ist die Ersatzhaltestelle in der Alten Dorfstraße vor der Einmündung Pfarrgasse. In Richtung Niedersachswerfen gibt es den Ersatz in der Alten Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 9.