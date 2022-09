Zwei Forstreviere im Südwesten des Kreises Nordhausen mit neuen Chefs

Bleicherode. Steffen Eisfeld ist für die Hainleite zuständig, Markus Wetzel für den Wald in den Bleicheröder Bergen.

Sie sind die neuen Herren über die Wälder im Südwesten des Landkreises: Steffen Eisfeld und Markus Wetzel. Jeweils rund 1700 Hektar groß ist ihr Revier – ein Areal, das ihnen nicht gehört, für das sie aber als angestellte Revierleiter bei Thüringen-Forst Verantwortung tragen.

Mit Steffen Eisfeld bekommt die Hainleite einen Förster, der ein Ur-Bleicheröder ist, bislang jedoch außerhalb des Südharzes gearbeitet hat. Nach Forstwirtausbildung und Forststudium ging er für 22 Jahre zum Creuzburger Sägewerksbetreiber Pollmeier, war dort als Rundholzeinkäufer tätig. Ab 2006 arbeitete er für das Unternehmen in einem gemeinsamen Projekt der Holzindustrie und Thüringen-Forst mit. Es galt, Besitzer von Kleinstprivatwald zur Bewirtschaftung ihrer Wälder zu motivieren und so Rohholz zu mobilisieren.

2019 wechselte Eisfeld zu Thüringen-Forst, wurde Forstschutzkoordinator in Sondershausen, wurden Käferholzaufarbeitung und Wiederaufforstung seine Themen. Seit Anfang Juni leitet er das Revier Gebra und löst damit seinen Vorgänger Stefan Großer ab, der seit einem Jahr das Revier Wiegersdorf im Südharz leitet.

Markus Wetzel folgt im Revier Bleicherode-Sollstedt auf Mathias Althans, der von Hans-Jürgen Schmeißer und Wolfhard Gerlach das neue Revier Braunsteinhaus übernahm. Wetzel, der vor allem die Kiefernwälder der Dresdner Heide aus Kinder- und Jugendtagen kennt, weiß die Vielfalt des Muschelkalkwalds der Bleicheröder Berge sehr zu schätzen. Doch schon in seiner Heimat lernte er die Natur lieben, bekam er Lust auf einen Job im Wald. In Tharandt studierte er Forstwissenschaften, begann danach im Nationalpark Sächsische Schweiz, kümmerte sich hier um Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Es folgten eineinhalb Jahre bei Sachsenforst als Forstbetriebsassistent. Durch Verwandtschaft in Leinefelde ging sein Blick schließlich nach Thüringen. Bis Herbst 2021 qualifizierte er sich hier für den gehobenen Forstdienst, stieg sodann im hiesigen Forstamt als Assistent ein. Nun leitet er ein Revier, das neben Staatswaldflächen zu zwei Dritteln sogenannter Betreuungswald ist. Die privaten und kommunalen Waldbesitzer in Sachen Fördermöglichkeiten und Waldentwicklung zu beraten, ist ebenso seine Aufgabe wie beispielsweise die Einschlagpläne für sie aufzustellen und umzusetzen sowie der Ansprechpartner für Brennholzwerber zu sein.