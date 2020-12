Zwei Kreisstraßen im Kreis Nordhausen steht Sanierung bevor

Nordhausen Landkreis will 2021 zwischen Kehmstedt und Fronderode sowie bei Rüdigsdorf bauen. Der Radwegebau nach Hesserode soll im Mai beginnen.

Den Sanierungsstau am Kreisstraßennetz weiter abzubauen, hat sich der Landkreis für das nächste Jahr vorgenommen. Zum einen soll die Kreisstraße K 17 zwischen Kehmstedt und Fronderode saniert werden. Zum anderen wird ein Erdfall auf der K 3 zwischen Krimderode und Rüdigsdorf saniert, um damit die Zufahrt in den Ort dauerhaft zu sichern. Für beide Projekte seien mehr als 200.000 Euro Eigenmittel eingeplant, so Landrat Matthias Jendricke (SPD).

Wie das Landratsamt auf seiner Internetseite weiter informiert, sind beide Straßenbaumaßnahmen im Programmrahmen für 2021 gemäß der Richtlinie Kommunale Verkehrsinfrastruktur des Freistaates Thüringen eingeplant – es fließen also Fördermittel.

Die Kosten für die Arbeiten bei Rüdigsdorf liegen bei rund 230.000 Euro, wobei der Landkreis mit einem Eigenanteil von rund 95.000 Euro rechnet. In die Kreisstraße 17 sollen rund 405.000 Euro fließen, davon kommen auf den Landkreis rund 115.000 Euro zu. Auf rund zwei Kilometern sollen etwa 10.000 Quadratmeter Asphaltdeckschicht ausgetauscht, zudem Bankette und Markierungen erneuert werden.

Radwegebau nach Hesserode soll im Mai starten

Auch der Radweg zwischen Nordhausen und Hesserode soll im kommenden Jahr gebaut werden, und zwar gemeinsam von Stadt und Landkreis. Gesamtkosten: rund 900.000 Euro. Die weiterführenden Planungsleistungen seien bereits beauftragt, heißt es aus dem Landratsamt. Gebaut werden soll von Mai bis September. Der Landkreis will in diesem Zuge auch Kleinwechsungen für Radfahrer anbinden, indem ein bestehender öffentlicher Feldweg entsprechend ausgebaut wird.

Die schon seit November laufende Sanierung der Straße zwischen Sollstedt und Deuna soll im Frühjahr abgeschlossen werden. Der Asphalteinbau im ersten Bauabschnitt zwischen Sollstedt und Neu-Sollstedt ist bereits erfolgt. Im Januar wird die Baumaßnahme hier fortgeführt.

Im Zuge der schon erfolgten Umstufung zur Kreisstraße fördert das Land die Sanierung des etwa sechs Kilometer langen Straßenabschnitts. Von Sollstedt bis zur Kreisgrenze ins Eichsfeld sind rund 3,4 Kilometer für rund 2,5 Millionen Euro zu erneuern, wobei der Landkreis aus eigener Tasche nur rund 355.000 Euro beisteuern muss.