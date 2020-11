Jörg Lutze (links) und Marco Hagenfeld befreien dieser Tage den Spielplatz in Steigerthal vom Herbstlaub.

Steigerthal. Jörg Lutze und Marco Hagenfeld kennen jeden Grashalm in ihrem Revier. Das sind sechs Dörfer der Stadt Nordhausen.

Der Schellenberg trägt sein Herbstkleid. Das fallende Laub sucht sich seinen Weg ins Dorf. Viele Blätter halten sich am Spielplatz fest. Der Ort wäre ideal zum Überwintern, um hier in Ruhe zu vermodern. Aber so weit kommt es nicht. Zwei Männer haben etwas dagegen.